Stéphane Gendron a franchi une étape de vie majeure: il a officiellement arrêté de fumer depuis une semaine.

Ce changement de cap personnel l'amène, avec l'animatrice Marie-Eve Tremblay, à réfléchir sur un autre sujet qui nécessite un sérieux coup de balai au Québec, soit l'état lamentable du réseau routier et le retour possible des péages.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Gendron aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Le chroniqueur ne cache pas que son sevrage est intense, évoquant des «rêves cauchemardesques» et une forme de «renaissance» physique, motivé par la naissance de sa petite-fille et un désir de longévité.

Cette discipline nouvelle se transpose dans sa vision de l'État: il plaide pour une gestion plus rigoureuse et transparente des infrastructures.

Selon lui, le déficit d'entretien des routes, chiffré à 24,5 milliards de dollars, ne pourra être résorbé sans l'apport des péages, à condition que l'argent soit réellement consacré à l'asphalte et non détourné dans le fonds consolidé de la province.

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