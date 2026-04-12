57,9% des appuis

Christine Fréchette remporte la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec face à Bernard Drainville et succède à François Legault comme nouvelle première ministre du Québec.

La députée de Sanguinet obtient 57,9% des votes, contre 42,1% pour le député de Lévis.

15 833 membres ont voté lors de cette course à la chefferie, ce qui représente un taux de participation de 77%.

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