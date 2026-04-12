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57,9% des appuis

Christine Fréchette devient la nouvelle première ministre du Québec

par 98.5 | Modifié le 12 avril 2026 à 16:29

Christine Fréchette devient la nouvelle première ministre du Québec
La députée de Sanguinet a obtenu l'appui de 57,9% des membres de son parti. / La Presse Canadienne

Christine Fréchette remporte la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec face à Bernard Drainville et succède à François Legault comme nouvelle première ministre du Québec.

La députée de Sanguinet obtient 57,9% des votes, contre 42,1% pour le député de Lévis.

15 833 membres ont voté lors de cette course à la chefferie, ce qui représente un taux de participation de 77%.

Ne manquez pas l'émission spéciale animée par Philippe Cantin et ses nombreux collaborateurs, dimanche, sur les plateformes de Cogeco Média.

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