L’indépendance financière au sein du couple

Dès le 10 juin, le fonctionnement des cartes de crédit conjointes chez Desjardins subira une transformation majeure qui fait déjà couler beaucoup d'encre.

Fini la responsabilité partagée: un seul membre du couple sera désormais désigné comme gestionnaire principal, seul habilité à voir toutes les transactions et seul responsable légal de la dette.

Cette mesure, qui vise à uniformiser les pratiques de la coopérative avec celles des banques traditionnelles, suscite la grogne chez les membres.

Pourtant, le chroniqueur Alexandre Leblond estime que ce changement est l’occasion idéale de se questionner sur l’importance de préserver son propre historique de crédit et son autonomie financière, surtout au Québec, où l’union de fait n’offre aucune protection légale automatique.

Écoutez Alexandre Leblond, chroniqueur économique au 98.5, expliquer le tout, lundi, au micro de Marie-Eve Tremblay.