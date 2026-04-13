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L’indépendance financière au sein du couple

Cartes conjointes chez Desjardins: un seul patron de la dette

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 13 avril 2026 11:58

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
Cartes conjointes chez Desjardins: un seul patron de la dette
Alexandre Leblond / Cogeco Média

Dès le 10 juin, le fonctionnement des cartes de crédit conjointes chez Desjardins subira une transformation majeure qui fait déjà couler beaucoup d'encre.

Fini la responsabilité partagée: un seul membre du couple sera désormais désigné comme gestionnaire principal, seul habilité à voir toutes les transactions et seul responsable légal de la dette. 

Cette mesure, qui vise à uniformiser les pratiques de la coopérative avec celles des banques traditionnelles, suscite la grogne chez les membres.

Pourtant, le chroniqueur Alexandre Leblond estime que ce changement est l’occasion idéale de se questionner sur l’importance de préserver son propre historique de crédit et son autonomie financière, surtout au Québec, où l’union de fait n’offre aucune protection légale automatique.

Écoutez Alexandre Leblond, chroniqueur économique au 98.5, expliquer le tout, lundi, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«À la seconde où on se met dans une position financière où on dépend de quelqu'un, bien clairement on ouvre la porte à un danger.»

Alexandre Leblond

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