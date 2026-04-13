Documentaire S4

Le film S4, sorti récemment et disponible sur Amazon Prime Video, s’attarde au personnage controversé de Bob Lazar.

Ce dernier affirme avoir travaillé sur le site «S4» (près de la Zone 51) afin d’étudier, par rétro-ingénierie, les systèmes de propulsion d’engins d’origine extraterrestre.

Écoutez le chroniqueur Christian Page en discuter lundi, au micro de l’animatrice Marie-Eve Tremblay.