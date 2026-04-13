Documentaire S4

Le film S4, sorti récemment et disponible sur Amazon Prime Video, s’attarde au personnage controversé de Bob Lazar.
Ce dernier affirme avoir travaillé sur le site «S4» (près de la Zone 51) afin d’étudier, par rétro-ingénierie, les systèmes de propulsion d’engins d’origine extraterrestre.
Écoutez le chroniqueur Christian Page en discuter lundi, au micro de l’animatrice Marie-Eve Tremblay.
«Dès qu'on gratte un peu, on découvre qu'il y a beaucoup de problèmes. Il prétend avoir été diplômé du MIT et de la California Institute of Technology... Mais ce n'est pas possible d'être diplômé des deux. Et quand on vérifie dans les archives des deux universités, il n'y a aucun document relatif à ce Robert Lazar. Il n'a jamais été membre d'aucune association de physiciens. Il connaît bien son sujet, mais il n'a aucun diplôme. Il dit qu'il avait ses diplômes, mais qu'on les lui a retirés. Les gens du milieu des ovnis veulent croire à ça.»