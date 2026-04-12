Qui dirigera le Québec?

Dimitri Soudas aborde les dossiers importants que Christine Fréchette ou Bernard Drainville devront adressé en tant que chef de la Coalition Avenir Québec.
Ne manquez pas l'émission spéciale animée par Philippe Cantin et ses nombreux collaborateurs, dimanche, sur les plateformes de Cogeco Média.
«Sil y avait un dossier important pour le candidat qui sera élu chef, c'est l'ACEUM. Les négociations entre le Canada et les États-Unis. Bien sûr, le Québec a une place à l'intérieur de ces négociations et on doit s'assurer que, sur l'aluminium, sur la gestion de l'offre et le bois d'oeuvre, les intérêts du Québec sont protégés.»