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Qui dirigera le Québec?

«S'il y a un dossier important pour le gagnant, c'est l'ACEUM»

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Entendu dans

Qui dirigera le Québec?

le 12 avril 2026 15:58

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

«S'il y a un dossier important pour le gagnant, c'est l'ACEUM»
Dimitri Soudas / Cogeco Média

Dimitri Soudas aborde les dossiers importants que Christine Fréchette ou Bernard Drainville devront adressé en tant que chef de la Coalition Avenir Québec. 

Ne manquez pas l'émission spéciale animée par Philippe Cantin et ses nombreux collaborateurs, dimanche, sur les plateformes de Cogeco Média.

«Sil y avait un dossier important pour le candidat qui sera élu chef, c'est l'ACEUM. Les négociations entre le Canada et les États-Unis. Bien sûr, le Québec a une place à l'intérieur de ces négociations et on doit s'assurer que, sur l'aluminium, sur la gestion de l'offre et le bois d'oeuvre, les intérêts du Québec sont protégés.»

Dimitri Soudas

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