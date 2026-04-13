Un premier joueur de 100 points en 40 ans

Les Canadiens de Montréal ont offert une performance historique, dimanche soir, lors d'une victoire de 4 à 1 contre les Islanders à New York.

Le capitaine Nick Suzuki a volé la vedette en atteignant le plateau symbolique des 100 points cette saison, devenant ainsi le cinquième joueur de l'histoire de la Sainte-Flanelle à réaliser l'exploit.

Cette marque n'avait pas été atteinte depuis Mats Naslund en 1986, il y a exactement 40 ans.

Le Tricolore a également épaté la galerie en inscrivant trois buts en seulement 55 secondes en deuxième période, gracieuseté de Suzuki, Ivan Demidov et Alex Newhook.

En plus de ces succès offensifs, le défenseur David Reinbacher a récolté son premier point en carrière dans la LNH, tandis que le gardien Jacob Fowler a été solide devant le filet pour freiner les espoirs de séries des Islanders et le défenseur Lane Hutson a, de soncôté, égalé le record de Larry Robinson pour le plus grand nombre de mentions d'aide en une saison par un défenseur du Tricolore.

Écoutez Jean-Michel Bourque aborder le tout, lundi matin, à l'émission de l'animateur Patrick Lagacé.

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