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Un premier joueur de 100 points en 40 ans

Nick Suzuki et les Canadiens fracassent des records à New York

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 avril 2026 05:55

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Nick Suzuki et les Canadiens fracassent des records à New York
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont offert une performance historique, dimanche soir, lors d'une victoire de 4 à 1 contre les Islanders à New York.

Le capitaine Nick Suzuki a volé la vedette en atteignant le plateau symbolique des 100 points cette saison, devenant ainsi le cinquième joueur de l'histoire de la Sainte-Flanelle à réaliser l'exploit.

Cette marque n'avait pas été atteinte depuis Mats Naslund en 1986, il y a exactement 40 ans.

Le Tricolore a également épaté la galerie en inscrivant trois buts en seulement 55 secondes en deuxième période, gracieuseté de Suzuki, Ivan Demidov et Alex Newhook.

En plus de ces succès offensifs, le défenseur David Reinbacher a récolté son premier point en carrière dans la LNH, tandis que le gardien Jacob Fowler a été solide devant le filet pour freiner les espoirs de séries des Islanders et le défenseur Lane Hutson a, de soncôté, égalé le record de Larry Robinson pour le plus grand nombre de mentions d'aide en une saison par un défenseur du Tricolore.

Écoutez Jean-Michel Bourque aborder le tout, lundi matin, à l'émission de l'animateur Patrick Lagacé.

Autres sujets traités:

  • Rory McIlroy remporte le tournoi des Maîtres pour une deuxième année consécutive;
  • Le CF Montréal congédie son entraîneur Marco Donadel après une défaite contre Philadelphie;
  • Le Canadien conclura sa saison mardi contre les Flyers de Philadelphie.

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