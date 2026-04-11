Retard par rapport aux filles à l’école publique

Le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a dévoilé mardi le livre blanc Ceux qu’on échappe : l’impact de l’école à trois vitesses sur la réussite des garçons.
Le professeur de science politique Francis Dupuis-Déri émet toutefois certains bémols sur cet ouvrage, qui souligne le retard des garçons par rapport aux filles dans le réseau public, dans une chronique parue vendredi dans Le Devoir.
Écoutez l’auteur du livre La crise de la masculinité : autopsie d’un mythe tenace en discuter samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Les problèmes des garçons à l’école, il faut les penser en fonction de ce qu’ils deviennent une fois qu’ils sont des hommes. En moyenne, les hommes sont avantagés sur le marché de l’emploi, au niveau des salaires, y compris ceux qui sont passés par le système public peu privilégié.»