Retard par rapport aux filles à l’école publique

Le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a dévoilé mardi le livre blanc Ceux qu’on échappe : l’impact de l’école à trois vitesses sur la réussite des garçons.

Le professeur de science politique Francis Dupuis-Déri émet toutefois certains bémols sur cet ouvrage, qui souligne le retard des garçons par rapport aux filles dans le réseau public, dans une chronique parue vendredi dans Le Devoir.

Écoutez l’auteur du livre La crise de la masculinité : autopsie d’un mythe tenace en discuter samedi, au micro de Denis Lévesque.