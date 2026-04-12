 Aller au contenu
Quelques heures avant la fin du scrutin

Chefferie de la CAQ: quel est le portrait de la situation?

par 98.5

0:00
7:07

Entendu dans

Signé Lévesque

le 12 avril 2026 07:27

Avec

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Chefferie de la CAQ: quel est le portrait de la situation?
C’est en ce dimanche que se conclura la course à la chefferie de la CAQ, qui oppose les candidats Bernard Drainville et Christine Fréchette. / Graham Hughes / La Presse canadienne

C’est en ce dimanche que se conclura la course à la chefferie de la CAQ, qui oppose les candidats Bernard Drainville et Christine Fréchette. Qui est en voie de l’emporter ?

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand en discuter dimanche lors de sa revue de presse au micro de l’animateur Denis Lévesque.

«Il y a des appuis à Bernard Drainville qui sont peut-être venus changer un peu la donne. Ce qu’on disait du côté des analystes politiques de Cogeco, entre autres Jonathan Trudeau, c’est qu’on est simplement un peu moins confiant du côté du clan de Christine Fréchette, sans pour autant craindre de perdre cette course à la chefferie. Les 20 000 membres ont jusqu’à 15 h aujourd’hui pour voter. Donc, le Conseil national du parti se déroule cet après-midi du côté de Drummondville.»

Caroline Bertrand

Autres sujets abordés: 

  • Négociations samedi au Pakistan, entre les États-Unis et l'Iran
  • En Tanzanie, la présidente a décidé que les membres du gouvernement voyageront par bus
  • Dolly Parton: la figure publique la plus appréciée des Américains
  • Élection en Hongrie: Viktor Orbán pourrait se faire battre par son principal opposant
  • Icelandair se cherche un mauvais photographe

Vous aimerez aussi

Artémis II: «Jamais une femme n'avait fait un chemin si loin de la Terre»
Signé Lévesque
Artémis II: «Jamais une femme n'avait fait un chemin si loin de la Terre»
0:00
13:06
Comment reconnaître une amitié toxique?
Signé Lévesque
Comment reconnaître une amitié toxique?
0:00
8:32
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Artémis II: «On est encore capable d’avoir de la vision et de se projeter»
Rattrapage
Mission de dix jours jusqu’à la Lune
Artémis II: «On est encore capable d’avoir de la vision et de se projeter»
«C'était une course trop longue et décevante»- Christian Dufour
Rattrapage
Chefferie de la CAQ
«C'était une course trop longue et décevante»- Christian Dufour
Artémis II: «Jamais une femme n'avait fait un chemin si loin de la Terre»
Rattrapage
J'en reviens pas
Artémis II: «Jamais une femme n'avait fait un chemin si loin de la Terre»
Pourboire pour les agents de bord: une tactique pour obtenir un meilleur service
Rattrapage
Chronique voyage
Pourboire pour les agents de bord: une tactique pour obtenir un meilleur service
«C'est sûr que les Blue Jackets avaient l'énergie du désespoir»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Défaite 5-2 des Canadiens
«C'est sûr que les Blue Jackets avaient l'énergie du désespoir»
Chefferie de la CAQ: «Personne ne croyait que ça se jouerait au fil d’arrivée»
Rattrapage
Émission spéciale Qui dirigera le Québec?
Chefferie de la CAQ: «Personne ne croyait que ça se jouerait au fil d’arrivée»
Le phénomène de la fraude du faux policier s'intensifie à Gatineau
Rattrapage
Actualité des régions
Le phénomène de la fraude du faux policier s'intensifie à Gatineau
«On met tout de l'avant pour accueillir les chiens de la bonne manière»
Rattrapage
Hôtel Monsieur Jean
«On met tout de l'avant pour accueillir les chiens de la bonne manière»
«On voulait arrimer les avantages sociaux de nos employés à nos valeurs»
Rattrapage
Soutien financier pour habitudes écoresponsables
«On voulait arrimer les avantages sociaux de nos employés à nos valeurs»
Nouvelle tendance TikTok: choisir intentionnellement l’option la moins pratique
Rattrapage
Chronique sur les réseaux sociaux
Nouvelle tendance TikTok: choisir intentionnellement l’option la moins pratique
«Ce que je note, c'est que pour Poilievre, c'est dévastateur»
Rattrapage
Transfuges et partielles: Carney vers la majorité
«Ce que je note, c'est que pour Poilievre, c'est dévastateur»
Voyage planifié avec l'IA: «c'est extraordinaire si on s'en sert intelligemment»
Rattrapage
Départ imminent pour l'Alaska
Voyage planifié avec l'IA: «c'est extraordinaire si on s'en sert intelligemment»
Comment reconnaître une amitié toxique?
Rattrapage
Chronique société
Comment reconnaître une amitié toxique?
«Il faut penser les problèmes des garçons en fonction de ce qu’ils deviennent»
Rattrapage
Retard par rapport aux filles à l’école publique
«Il faut penser les problèmes des garçons en fonction de ce qu’ils deviennent»