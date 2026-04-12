Quelques heures avant la fin du scrutin

C’est en ce dimanche que se conclura la course à la chefferie de la CAQ, qui oppose les candidats Bernard Drainville et Christine Fréchette. Qui est en voie de l’emporter ?
Écoutez la journaliste Caroline Bertrand en discuter dimanche lors de sa revue de presse au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Il y a des appuis à Bernard Drainville qui sont peut-être venus changer un peu la donne. Ce qu’on disait du côté des analystes politiques de Cogeco, entre autres Jonathan Trudeau, c’est qu’on est simplement un peu moins confiant du côté du clan de Christine Fréchette, sans pour autant craindre de perdre cette course à la chefferie. Les 20 000 membres ont jusqu’à 15 h aujourd’hui pour voter. Donc, le Conseil national du parti se déroule cet après-midi du côté de Drummondville.»
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