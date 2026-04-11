Chronique société

La chroniqueuse et animatrice Ingrid Falaise a récemment eu la tâche difficile de se défaire d’une amie toxique. Mais comment reconnaître lorsqu’on se trouve dans ce genre de situation?
Écoutez la chroniqueuse en discuter samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Ce qui est difficile dans les relations, puis les amitiés toxiques, c'est que c'est comme des montagnes russes. Il y a des commentaires, des reproches, puis soudainement tout est beau, puis ça devient la meilleure personne du monde, puis elle t'invite, elle a du fun et c'est la période de lune de miel. S'il n’y avait pas ça bien, c'est sûr que tu ne resterais pas son amie longtemps.»