Soutien financier pour habitudes écoresponsables

Une entreprise de recyclage trifluvienne repense les avantages sociaux pour ses employés d’une manière non conventionnelle et surtout plus verte.

Parmi quelques-unes des initiatives mises en place au bureau se trouvent le soutien financier pour l’adoption d’habitudes écoresponsables, une tour hydroponique verticale et une friperie dans la salle des employés, ainsi que des concours pour ceux et celles qui font survivre une plante plus de six mois, etc.

Écoutez Philippe Gignac, président-directeur général et fondateur d’Uni-Recycle inc., en discuter dimanche au micro de l’animateur Denis Lévesque.