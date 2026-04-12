Soutien financier pour habitudes écoresponsables

Une entreprise de recyclage trifluvienne repense les avantages sociaux pour ses employés d’une manière non conventionnelle et surtout plus verte.
Parmi quelques-unes des initiatives mises en place au bureau se trouvent le soutien financier pour l’adoption d’habitudes écoresponsables, une tour hydroponique verticale et une friperie dans la salle des employés, ainsi que des concours pour ceux et celles qui font survivre une plante plus de six mois, etc.
Écoutez Philippe Gignac, président-directeur général et fondateur d’Uni-Recycle inc., en discuter dimanche au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«On se spécialise dans la collecte de produits informatiques désuets pour les entreprises partout au Québec. Puis on voulait accorder les avantages sociaux de nos employés avec nos valeurs. Lors d’une conférence du Jour de la Terre sur le mode de vie écoresponsable, plusieurs belles choses ont été mentionnées. Je voulais trouver un moyen d’amener mes employés à adopter ce mode de vie là. Une chose particulièrement appréciée, c’est qu’on rembourse la totalité de la différence pour l’achat de nourriture biologique ou locale.»