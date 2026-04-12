Actualité des régions

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Le phénomène de la fraude du faux policier s'intensifie à Gatineau

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 12 avril 2026 08:38

Avec

Martin-Thomas Côté
Martin-Thomas Côté
Philippe Villeneuve
Philippe Villeneuve

et autres

Le phénomène de la fraude du faux policier s'intensifie à Gatineau
Philippe Villeneuve / Cogeco Média

Les fraudeurs qui se présentent sous le titre de policiers dans le but de soutirer des informations et de l’argent à leurs victimes sont particulièrement actifs à Gatineau.

Écoutez Philippe Villeneuve, animateur au 104,7, brosser le portrait de la situation dimanche au micro de l’animateur Denis Lévesque.

«Il va appeler sa victime et lui dire, par exemple : "Madame, votre carte bancaire a été compromise." Donc ils installent une certaine panique chez leurs victimes avant de se présenter chez la personne et de prendre effectivement sa carte et son NIP. Pour le mois de mars, la police de Gatineau a enregistré 55 événements de la sorte, suivis de 15 autres durant la première semaine d’avril. Ce n’est pas tout le monde qui se fait prendre, mais 70 tentatives en un mois et une semaine, c’est quand même très élevé.»

Philippe Villeneuve

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