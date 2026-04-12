Le tourisme canin est de plus en plus populaire et plusieurs hôtels assouplissent leurs règlements à ce sujet pour accommoder leur clientèle.

Un hôtel de luxe dans le Vieux-Québec rend l’expérience des toutous très douillette, à l’image de celle de leurs maîtres.

Écoutez Jonathan Ollat, directeur général de l’hôtel Monsieur Jean, en discuter dimanche au micro de l’animateur Denis Lévesque.