Le tourisme canin est de plus en plus populaire et plusieurs hôtels assouplissent leurs règlements à ce sujet pour accommoder leur clientèle.
Un hôtel de luxe dans le Vieux-Québec rend l’expérience des toutous très douillette, à l’image de celle de leurs maîtres.
Écoutez Jonathan Ollat, directeur général de l’hôtel Monsieur Jean, en discuter dimanche au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Les chiens sont aussi VIP que nos clients. On s’adapte vraiment dans le traitement. Donc on met tout, vraiment tout de l’avant pour bien les accueillir. On a la chance d’avoir huit étages dans notre hôtel, donc le fait de réserver un étage pour la clientèle avec des chiens nous permet d’accueillir tous les autres clients. On est vraiment tous très sensibles et sensibilisés à bien les accueillir de la bonne manière.»