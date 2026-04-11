Chronique américaine

Le président américain Donald Trump s’en est pris à plusieurs influenceurs MAGA sur son réseau Truth Social, pour mieux reprendre la main sur le mouvement, rapportent plusieurs médias américains.
Il a notamment traité Tucker Carlson, Candace Owens, Megyn Kelly et Alex Jones de “losers”, après que ceux-ci ont dénoncé ses propos selon lesquels il pourrait anéantir la civilisation iranienne.
Écoutez le chroniqueur et analyste de la politique américaine Guillaume Lavoie en discuter samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
« On se rend compte que Trump n’est pas loyal au mouvement MAGA, c’est plutôt l’inverse. Si Trump dit qu’il faut aller à gauche, c’est la bonne chose. S’il dit qu’il faut aller à droite, c’est ça qui est la bonne chose. Mais là, les fameux leaders en question ont décroché sur la guerre en Iran. Ils disent que ce langage-là est indigne du président des États-Unis et ils le dénoncent fortement. »
Aussi dans cette chronique:
- Dans une rare sortie publique jeudi, la première dame, Melania Trump, a démenti tout lien avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein et a appelé le Congrès à laisser ses victimes témoigner.