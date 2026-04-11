Chronique américaine

Le président américain Donald Trump s’en est pris à plusieurs influenceurs MAGA sur son réseau Truth Social, pour mieux reprendre la main sur le mouvement, rapportent plusieurs médias américains.

Il a notamment traité Tucker Carlson, Candace Owens, Megyn Kelly et Alex Jones de “losers”, après que ceux-ci ont dénoncé ses propos selon lesquels il pourrait anéantir la civilisation iranienne.

Écoutez le chroniqueur et analyste de la politique américaine Guillaume Lavoie en discuter samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.