Défaite 5-2 des Canadiens

Après une performance décevante face aux Blue Jackets, qui s’est conclue par la marque de 5-2 samedi soir au Centre Bell, les Canadiens de Montréal feront face aux Islanders, dimanche à New York.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal, Martin McGuire, en discuter au micro de l’animateur Denis Lévesque.