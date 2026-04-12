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Défaite 5-2 des Canadiens

«C'est sûr que les Blue Jackets avaient l'énergie du désespoir»

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 12 avril 2026 09:45

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«C'est sûr que les Blue Jackets avaient l'énergie du désespoir»
Après une performance décevante face aux Blue Jackets, qui s’est conclue par la marque de 5-2 samedi soir au Centre Bell, les Canadiens de Montréal feront face aux Islanders, dimanche à New York. / Christopher Katsarov / La Presse canadienne

Après une performance décevante face aux Blue Jackets, qui s’est conclue par la marque de 5-2 samedi soir au Centre Bell, les Canadiens de Montréal feront face aux Islanders, dimanche à New York.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal, Martin McGuire, en discuter au micro de l’animateur Denis Lévesque.

«Au niveau des émotions, c’est sûr que la venue de Columbus n’amène pas le même genre d’émotions que le Lightning de Tampa Bay, avec la possibilité de préparer un affrontement en série et surtout avec le contexte qui s’y prêtait. Est-ce qu’en même temps, les joueurs du Canadien ont pensé inconsciemment qu’ils l’auraient un peu plus facile ? Peut-être. Mais c’est sûr que les Blue Jackets, eux, avaient l’énergie du désespoir.»

Martin McGuire

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