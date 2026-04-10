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Le Premier trio

50e but:«Je suis content pour Caufield, mais aussi pour l'équipe» -Luc Gélinas

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 avril 2026 20:22

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite

et autres

50e but:«Je suis content pour Caufield, mais aussi pour l'équipe» -Luc Gélinas
Le premier trio avec Luc Gélinas. / Cogeco Média

La Power Line de cette semaine est complétée par le journaliste d'expérience, Luc Gélinas. Le premier trio revient sur le 50e but de Cole Caufield, des possibles adversaires du CH  en première ronde des séries et discute de l'arrivée éventuelle du jeune Michael Hage au sein de la formation.

Écoutez à ce sujet le premier trio composé de Tony Marinaro, Stéphane Waite, Mario Langlois ainsi que l'invité de la semaine, Luc Gélinas.

«Je suis vraiment content pour Cole Caufield, mais je suis aussi content pour l'équipe, qu'on tourne la page. Je trouve que Caufield n'avait pas nécessairement changé sa façon de jouer, mais l'équipe n'avait pas bien joué, particulièrement en avantage numérique, surtout Slafkovksy et Hutson. Suzuki cherchait trop Caufield. Là, c'est réglé.»

Luc Gélina

«Tu me dis que je peux éviter de jouer contre peut-être le meilleur gardien de but au monde et l'un des meilleurs joueurs au monde, des gars qui ont déjà gagné deux coupes et qui ont fait trois finales. Moi, je préfère jouer contre les Sabres. Ils n'ont pas d'expérience en séries. Ils sont une bonne équipe, mais ils n'ont pas appris à gagner encore.»

Tony Marinaro

«Les playoffs ça peut être long. T'as des blessures, puis à un moment donné, t'as pas le choix, tu le rentres et puis il devient un joueur important. C'est de l'expérience qui n'a pas de prix pour Michael Hage. Même s'il ne joue pas au début, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné on en aura pas besoin et qu'on va être content de l'avoir.»

Stéphane Waite

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