La Power Line de cette semaine est complétée par le journaliste d'expérience, Luc Gélinas. Le premier trio revient sur le 50e but de Cole Caufield, des possibles adversaires du CH en première ronde des séries et discute de l'arrivée éventuelle du jeune Michael Hage au sein de la formation.

Écoutez à ce sujet le premier trio composé de Tony Marinaro, Stéphane Waite, Mario Langlois ainsi que l'invité de la semaine, Luc Gélinas.