Un marqueur prolifique

Maurice Richard, Bernard Geoffrion, Steve Shutt, Pierre Larouche, Guy Lafleur, Stéphane Richer… et maintenant Cole Caufield.

En marquant son 50e but de la saison jeudi soir face aux Lightning de Tampa Bay, le numéro 13 a rejoint un club sélect. Il devient seulement le 7e joueur dans l’histoire de la franchise à atteindre ce plateau.

Il a inscrit ce but dans un affrontement qui avait bel et bien les allures d’un match de séries.

Juraj Slafkovsky, avec le but gagnant, a quant à lui atteint le plateau des 30 filets alors que Nick Suzuki, grâce à ses deux passes, s’approche à deux points du plateau des 100.

Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, revenir sur ce match haut en couleur jeudi soir au Centre Bell, au micro de Patrick Lagacé.

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