Remontée spectaculaire contre les Panthers

Bien des observateurs croayient que les carottes étaient cuites pour le Tricolore, mardi, en fin de match contre les Panthers de la Floride.
Il aura fallu d'une percée exceptionnelle de Lane Hutson qui a mené au but égalisateur de Nick Suzuki et d'un but de Cole Caufield lors des tirs de barrage pour faire basculer le match en faveur des Canadiens.
Écoutez l'ex-joueur Antoine Roussel commenter les plus récents matchs des Canadiens de Montréal avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Avec les Canadiens, un match n'est jamais terminé tant qu'il reste des secondes au cadran;
- Les qualification du Tricolore enlève un peu le couteau entre les dents aux joueurs de Martin St-Louis;
- Le match de jeudi contre le Lightning est crucial et il arrive à un bon moment;
- Martin St-Louis et Jon Cooper vont-ils jouer à la cachette, jeudi soir?
- Michael Hage peut-il faire comme Porter Martone?
- Antoine espère que le match contre le Lightning sera un match digne des séries;
- Gally sera là, ou pas, contre le Lightning?