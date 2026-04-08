Remontée spectaculaire contre les Panthers

Bien des observateurs croayient que les carottes étaient cuites pour le Tricolore, mardi, en fin de match contre les Panthers de la Floride.

Il aura fallu d'une percée exceptionnelle de Lane Hutson qui a mené au but égalisateur de Nick Suzuki et d'un but de Cole Caufield lors des tirs de barrage pour faire basculer le match en faveur des Canadiens.

Écoutez l'ex-joueur Antoine Roussel commenter les plus récents matchs des Canadiens de Montréal avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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