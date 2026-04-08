En raison de retour de blessés, Martin St-Louis a jonglé avec ses trios, mardi, lors de la rencontre face aux Panthers de la Floride. Il lui reste peu de matchs pour modifier ses combinaisons.

Est-ce que la rencontre contre le Lightning de Tampa Bay, jeudi, au Centre Bell, sera un prélude au premier tour éliminatoire?

Écoutez l'animateur Mario Langlois survoler une foule de sujets touchant les Canadiens durant son segment Temps d'arrêt.

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