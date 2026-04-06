La retraite après plus de 36 ans à RDS

Rédacteur, journaliste, lecteur de nouvelles, animateur et descripteur des matchs des Sénateurs d'Ottawa pour le compte du Réseau des sports, Michel Y. Lacroix prendra sa retraite après 36 ans de carrière.

Ce dernier prendra sa retraite au terme de la description du match des Sénateurs d'Ottawa le 12 avril.

Écoutez Michel Y. Lacroix commenter son départ à la retraite en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Lecteur de nouvelles du bulletin Sports 30 jusqu'en 1999, Michel a également couvert les Jeux olympiques et fait la description du curling et du hockey à RDS et de la coupe du monde de football.

Il évoque ses débuts à Varennes, l’influence de sa famille, sa collaboration avec Normand Flynn et Félix Séguin, ainsi que sa décision de quitter pour raisons de santé et pour profiter de sa famille.