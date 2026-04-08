Débuts dans la Ligue nationale

Le Québécois Nathan Gaucher, choix de première ronde des Ducks d'Anaheim en 2022, a disputé ses trois premiers matchs dans la Ligue nationale de hockey après avoir été rappelé en raison de blessures dans l’équipe.

Écoutez Nathan Gaucher commenter ses débuts dans le circuit Bettman en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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