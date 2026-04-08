Débuts dans la Ligue nationale

Le Québécois Nathan Gaucher, choix de première ronde des Ducks d'Anaheim en 2022, a disputé ses trois premiers matchs dans la Ligue nationale de hockey après avoir été rappelé en raison de blessures dans l’équipe.
Écoutez Nathan Gaucher commenter ses débuts dans le circuit Bettman en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- «Jouer mon premier match dans la LNH, ça a fait du bien»
- La différence d’exécution entre la Ligue américaine (Gulls de San Diego) et la LNH;
- L'influence de son entraîneur, l’importance de la constance, et le soutien de coéquipiers comme Tristan Luneau.
- Gaucher souligne l’engouement croissant des partisans en Californie.