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Débuts dans la Ligue nationale

«Jouer mon premier match dans la LNH, ça a fait du bien» -Nathan Gaucher

par 98.5 Sports

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9:41

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 8 avril 2026 20:58

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Jouer mon premier match dans la LNH, ça a fait du bien» -Nathan Gaucher
Nathan Gaucher, à droite, a disputé trois matchs dans la LNH. / AP/William Liang

Le Québécois Nathan Gaucher, choix de première ronde des Ducks d'Anaheim en 2022, a disputé ses trois premiers matchs dans la Ligue nationale de hockey après avoir été rappelé en raison de blessures dans l’équipe.

Écoutez Nathan Gaucher commenter ses débuts dans le circuit Bettman en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • «Jouer mon premier match dans la LNH, ça a fait du bien»
  • La différence d’exécution entre la Ligue américaine (Gulls de San Diego) et la LNH;
  • L'influence de son entraîneur, l’importance de la constance, et le soutien de coéquipiers comme Tristan Luneau.
  • Gaucher souligne l’engouement croissant des partisans en Californie.

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