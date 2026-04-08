Tournoi des Maîtres 2026

Nous sommes en avril, donc, c'est le début du tournoi des Maîtres, jeudi, à Augusta.
Écoutez Yohann Benson, golfeur professionnel et analyste au Réseau des sports, présent à Augusta, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On écoute le champion en titre, Rory McIlroy, parler de sa dernière année, depuis sa victoire à Augusta;
- Benson estime que l'Irlandais du Nord doit être vu parmi les favoris, maintenant qu'il a complété son grand chelem du golf;
- «Aucun golfeur n'arrive en forme dominante»;
- On parle des golfeurs ayant le potentiel de l'emporter;
- Le parcours d’Augusta et ses règles strictes;
- La présence de célébrités comme Kevin Hart et José Théodore;
- Yohann Benson a joué 74 sur le parcours d'Augusta au lendemain du tournoi de 2022, après avoir gagné la loterie des médias.