Avec quatre matchs à disputer au calendrier 2025-2026 de la LNH, les Sénateurs d'Ottawa s'accrochent toujours à la huitième et dernière position qui donne accès aux séries éliminatoires.

Écoutez Marc Legault, descripteur des matchs des Sénateurs, commenter la situation de l'équipe au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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