Avec quatre matchs à disputer au calendrier 2025-2026 de la LNH, les Sénateurs d'Ottawa s'accrochent toujours à la huitième et dernière position qui donne accès aux séries éliminatoires.
Écoutez Marc Legault, descripteur des matchs des Sénateurs, commenter la situation de l'équipe au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- En dépit des blessures, les Sénateurs ont battu le Lightning de Tampa Bay et les Sabres de Buffalo;
- La perception des joueurs des Sénateurs sur les réseaux sociaux et à la patinoire n'est pas la même;
- Linus Hallmark, candidat au trophée Bill Masterton, s'est ouvert sur ses difficultés personnelles.
- L'entraîneur Travis Green est louangé ses joueurs et il pourrait être candidat au trophée Jack Adams si les Sénateurs se qualifient pour les séries éliminatoires.