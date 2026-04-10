La Californie et le monde retiennent leur souffle

L’équipage de la mission Artemis II s'apprête à amerrir au large de la Californie, ce vendredi soir.

La population californienne se prépare à accueillir en héros les quatre astronautes qui ont passé les dix derniers jours dans l’espace.

Écoutez notre correspondant à Hollywood, Henry Arnaud, décrire l'ambiance sur place, suivi de l'astrophysicien Robert Lamontagne, qui abordera les détails techniques d'une telle opération.