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La Californie et le monde retiennent leur souffle

«Un risque calculé»: l'équipage d'Artemis II s'apprête à amerrir

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 avril 2026 16:45

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Henry Arnaud
Henry Arnaud
«Un risque calculé»: l'équipage d'Artemis II s'apprête à amerrir
De gauche à droite : le commandant Reid Wiseman, la spécialiste de mission Christina Koch, le pilote Victor Glover et l’astronaute canadien et spécialiste de mission Jeremy Hansen / NASA via AP

L’équipage de la mission Artemis II s'apprête à amerrir au large de la Californie, ce vendredi soir.

La population californienne se prépare à accueillir en héros les quatre astronautes qui ont passé les dix derniers jours dans l’espace.

Écoutez notre correspondant à Hollywood, Henry Arnaud, décrire l'ambiance sur place, suivi de l'astrophysicien Robert Lamontagne, qui abordera les détails techniques d'une telle opération.

«On a l’impression de revivre l’époque des années 60 avec les premiers pas de l'humain sur la Lune. Il y a plusieurs sites de rassemblement à Los Angeles, dont un au Griffith Park, près des célèbres lettres d’Hollywood. Mais le plus important, celui où je me rendrai bientôt, c’est le Columbia Memorial Space Center, situé à Downey, au sud de Los Angeles. (...) On s’attend donc à énormément de monde. L’ambiance est électrique. Il y aura même des consultants de la NASA sur place pour expliquer au commun des mortels, comme moi, ce qui se passe minute par minute.»

Henry Arnaud

«Il y a un stress. On peut imaginer qu'ils ont une certaine inquiétude, mais ils ont tellement répété toutes ces manœuvres et refait tous les calculs que c'est ce qu'on appelle un risque calculé. On n'est jamais à l'abri d'un accident. C'est un peu comme en aviation : au décollage comme à l'atterrissage, il y a toujours un risque. Mais comme tout a été pratiqué à maintes reprises, les accidents sont désormais rares, bien qu'ils ne soient pas impossibles.»

L'astrophysicien Robert Lamontagne

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