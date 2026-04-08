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Un projet de 1,4 milliard$

Expansion du Port de Montréal: des investissements publics qui inquiètent

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 avril 2026 07:42

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Expansion du Port de Montréal: des investissements publics qui inquiètent
Image aérienne du chantier du Port de Montréal à Contrecoeur. / Christopher Katsarov / La Presse Canadienne

La chroniqueuse Marie-Eve Fournier émet plusieurs doutes au sujet de la pertinence et de la rentabilité du projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecoeur.

Le gouvernement fédéral a permis un prêt d'environ un milliard de dollars pour la réalisation du chantier, juste avant le congédiement de la PDG de l'institution portuaire, Julie Gascon.

Les sommes empruntées sont colossales, si bien que les experts se demandent maintenant si le port sera assez rentable pour rembourser ses dettes.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mercredi à Lagacé le matin

Autres sujets abordés

  • L’annonce d’un cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l’Iran a fait chuter le prix du baril de pétrole de 18%;
  • Devant les 95 000 plaintes en attente à l’Office des transports du Canada, Air Canada lance un projet pilote d'arbitrage privé pour accélérer le traitement des litiges.

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