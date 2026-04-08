Un projet de 1,4 milliard$

La chroniqueuse Marie-Eve Fournier émet plusieurs doutes au sujet de la pertinence et de la rentabilité du projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecoeur.

Le gouvernement fédéral a permis un prêt d'environ un milliard de dollars pour la réalisation du chantier, juste avant le congédiement de la PDG de l'institution portuaire, Julie Gascon.

Les sommes empruntées sont colossales, si bien que les experts se demandent maintenant si le port sera assez rentable pour rembourser ses dettes.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mercredi à Lagacé le matin.

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