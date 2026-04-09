Le premier ministre canadien Mark Carney a annoncé l’agrandissement du port de Montréal à Contrecœur, un projet de 1,1 milliard de dollars financé par la Banque d’infrastructure.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- L'agrandissement augmentera la capacité du port de 60 % d’ici 2030;
- On prévoit des retombées de 750 millions de dollars par an;
- La Financière Outremont, société d’investissement contrôlée par PKP, se porte acquéreur de la majorité des actifs du Groupe Colabor.