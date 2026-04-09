Moins de policiers et moins d'amendes

La vie nocturne du Plateau-Mont-Royal ne devrait plus être mise à mal; du moins, c'est l'objectif de l'arrondissement avec sa nouvelle réglementation.

Les policiers n'interviendront plus, notamment, lorsque des plaintes seront portées contre ce que notre journaliste, Philippe Bonneville, appelle les « établissements de vie nocturne », tels que les salles de spectacles.

Ce seront plutôt des employés municipaux qui devront déterminer si le bruit de ces lieux est acceptable ou non lorsque des plaintes seront déposées dans le quartier.

D'autres arrondissements s'en inspireront-ils?

Écoutez le reportage du journaliste à Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, au Québec maintenant, jeudi.