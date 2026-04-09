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Moins de policiers et moins d'amendes

La «night life» au coeur d'une nouvelle réglementation du Plateau-Mont-Royal

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 avril 2026 15:33

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
La «night life» au coeur d'une nouvelle réglementation du Plateau-Mont-Royal
Le Plateau Mont-Royal est l'un des quartiers les plus densément peuplés de Montréal, avec 105 000 habitants. / Adobe Stock / santinovchphoto.com

La vie nocturne du Plateau-Mont-Royal ne devrait plus être mise à mal; du moins, c'est l'objectif de l'arrondissement avec sa nouvelle réglementation.

Les policiers n'interviendront plus, notamment, lorsque des plaintes seront portées contre ce que notre journaliste, Philippe Bonneville, appelle les « établissements de vie nocturne », tels que les salles de spectacles.

Ce seront plutôt des employés municipaux qui devront déterminer si le bruit de ces lieux est acceptable ou non lorsque des plaintes seront déposées dans le quartier.

D'autres arrondissements s'en inspireront-ils?

Écoutez le reportage du journaliste à Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, au Québec maintenant, jeudi.

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