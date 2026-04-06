Mauvais début de saison

Les Blue Jays de Toronto avaient une fiche de 3-0 après la première série de la saison et de 4-1 après cinq rencontres. Depuis? La formation de Toronto présente une fiche de 4-5 avant les rencontres de lundi.
Mais la liste des blessés s'allonge...
Écoutez Jeremy Filosa commenter le début de saison des Blue Jays de Toronto qui est en train de dérailler après un début prometteur.
Les sujets discutés
- Une mauvaise séquence des Blue Jays de Toronto;
- La liste des blessés s'allonge;
- La rotation des lanceurs partants est décimée;
- Des erreurs défensives et une attaque en panne pour les Blue Jays;
- On évoque la défaite du CF Montréal contre la Nouvelle-Angleterre (0-3)
- Le manque de joueurs désignés et de finition offensive de la formation montréalaise.