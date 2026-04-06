Mauvais début de saison

Les Blue Jays de Toronto avaient une fiche de 3-0 après la première série de la saison et de 4-1 après cinq rencontres. Depuis? La formation de Toronto présente une fiche de 4-5 avant les rencontres de lundi.

Mais la liste des blessés s'allonge...

Écoutez Jeremy Filosa commenter le début de saison des Blue Jays de Toronto qui est en train de dérailler après un début prometteur.

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