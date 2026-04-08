Moins chers, mais moins humains

L'économie sociale en aide à domicile fait face à une situation «ridicule» et incohérente, selon J. Benoît Caron.

Alors que le ministère de la Santé a encouragé les coopératives (EÉSAD) à bonifier les salaires et les conditions de travail pour attirer la main-d'œuvre, ces mêmes entreprises perdent aujourd'hui leurs contrats au profit de compagnies privées moins coûteuses.

Dans Lanaudière, le contrat de la MRC de l'Assomption a été octroyé au Groupe Santé IPA, qui paie ses employés environ 21 $ de l'heure, contre 26 $ ou 27 $ dans les coopératives.

Cette logique du «plus bas soumissionnaire» menace la continuité des soins et la stabilité des liens intimes créés entre les préposés et les 500 usagers touchés à Laval et dans Lanaudière.

Écoutez J. Benoît Caron, directeur général de l'EESAD, expliquer le tout, mercredi matin, au micro de Patrick Lagacé.