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Promesses non tenues de Trump

«Les élections de mi-mandat arrivent et il y a rien à mettre dans la vitrine»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 avril 2026 08:22

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
«Les élections de mi-mandat arrivent et il y a rien à mettre dans la vitrine»
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Les négociations autour de l’accord commercial entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, l’ACEUM, n’ont jamais été aussi positives, selon le représentant américain Jamieson Greer.

Si tous les détails ne sont pas réglés au 1er juillet, les pays seraient en bonne voie de trouver une entente.

Écoutez l’analyste de politique fédérale Dimitri Soudas commenter le tout, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

Selon lui, Donald Trump a besoin de bonnes nouvelles, alors que les élections de mi-mandat approchent et qu’il n’a pas du tout rempli les promesses qu’il a faites au peuple américain au moment de son élection.

«Il y a des élections de mi-mandat qui s'en viennent au mois de novembre et il n'y a absolument rien à mettre dans la vitrine. Les grandes promesses de Trump, c'était quoi? Je vais me concentrer sur l'économie américaine, les prix vont baisser, le pouvoir d'achat va augmenter. Et sa plus grande promesse? Moi, je ne veux pas m'occuper des guerres ailleurs. C'est tout le contraire présentement.»

Dimitri Soudas

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