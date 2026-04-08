Promesses non tenues de Trump

Les négociations autour de l’accord commercial entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, l’ACEUM, n’ont jamais été aussi positives, selon le représentant américain Jamieson Greer.

Si tous les détails ne sont pas réglés au 1er juillet, les pays seraient en bonne voie de trouver une entente.

Écoutez l’analyste de politique fédérale Dimitri Soudas commenter le tout, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

Selon lui, Donald Trump a besoin de bonnes nouvelles, alors que les élections de mi-mandat approchent et qu’il n’a pas du tout rempli les promesses qu’il a faites au peuple américain au moment de son élection.