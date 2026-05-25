Changements climatiques

Pierre Gingras, ex-professeur d'écologie et de biologie, auteur de deux volumes sur les plantes et les oiseaux, tire la sonnette d’alarme à la suite d’un dossier inquiétant du Journal de Montréal sur le déclin marqué des populations d'oiseaux.

Ce phénomène est directement lié à la baisse radicale des insectes, notamment les pollinisateurs, essentielle à l'alimentation des oisillons.

Selon des recherches sur les hirondelles en milieu agricole et une étude menée sur 35 ans à Porto Rico, une hausse de seulement 2 °C peut faire chuter la population d'insectes jusqu'à 98 %.

Cette perte engendre par ricochet une baisse de 50 % des oiseaux et menace l’équilibre écologique vital à l’humanité.

Écoutez Pierre Gingras, spécialiste des espèces vivantes, expliquer le tout lundi matin au micro de Patrick Lagacé.