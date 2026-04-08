Menaces américaines

Donald Trump a obtenu un cessez-le-feu après avoir formulé de graves menaces à l’encontre du peuple iranien.

La colère est puissante après que le président américain a promis de détruire la civilisation iranienne au grand complet si ses demandes n’étaient pas exécutées.

Grâce à la participation diplomatique du Pakistan, un cessez-le-feu de deux semaines est entré officiellement en vigueur, en suivant les conditions iraniennes.

Écoutez Siavosh Ghazi, journaliste franco-iranien basé à Téhéran, suivi du chroniqueur en politique internationale Jean-François Lépine, mercredi, à l’émission Lagacé le matin.