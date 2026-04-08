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Menaces américaines

Iran: «Beaucoup de colère contre les propos injurieux de Donald Trump»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 avril 2026 07:42

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
Iran: «Beaucoup de colère contre les propos injurieux de Donald Trump»
Manifestation en réponse aux menaces et insultes de Trump contre l'Iran. / Jose Luis Magana / The Associated Press

Donald Trump a obtenu un cessez-le-feu après avoir formulé de graves menaces à l’encontre du peuple iranien.

La colère est puissante après que le président américain a promis de détruire la civilisation iranienne au grand complet si ses demandes n’étaient pas exécutées.

Grâce à la participation diplomatique du Pakistan, un cessez-le-feu de deux semaines est entré officiellement en vigueur, en suivant les conditions iraniennes.

Écoutez Siavosh Ghazi, journaliste franco-iranien basé à Téhéran, suivi du chroniqueur en politique internationale Jean-François Lépine, mercredi, à l’émission Lagacé le matin.

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