Histoire surréaliste à Québec

Une histoire plus que rocambolesque a touché le restaurant Ly-Hai, situé sur l’avenue Cartier à Québec.

Le mois dernier, les gestionnaires ont eu la mauvaise surprise de découvrir qu’une décoration chère à leurs yeux avait été dérobée.

Mais voilà maintenant que les voleurs leur proposent de récupérer cet objet de valeur en échange d'une rançon de... 20 dollars.

Écoutez Francine Hong, gestionnaire du restaurant Ly-Hai de l’avenue Cartier, à Québec, faire le récit des événements, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.