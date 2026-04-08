Itinérance et incivilités

Devant la recrudescence des comportements dérangeants liés à l'itinérance, à la santé mentale et à la toxicomanie, la STM a fermé trois édicules périphériques (Castelnau, McGill et Square-Victoria) pour une durée indéterminée.

Marie-Claude Léonard explique que cette mesure vise à améliorer le sentiment de sécurité et à redistribuer les ressources de nettoyage et de surveillance.

Bien que le réseau demeure sécuritaire sur le plan criminel, seulement 52% des usagers disent s'y sentir en sécurité.

La directrice souligne que la fermeture de ressources hivernales pour itinérants en mars et avril accentue présentement la pression sur le réseau.

Écoutez Marie-Claude Léonard, directrice générale de la Société de Transport de Montréal, expliquer le tout, mercredi matin au micro de Patrick Lagacé.