Pourquoi ça coûte si cher?

Les prix de la viande sont extrêmement élevés et affectent la facture des consommateurs qui s’en procurent à l’épicerie.

Mais qu’est-ce qui explique un coût si élevé de la viande ?

Écoutez Dominique Rioux, bouchère, conférencière et autrice, forte de plus de 12 ans d’expérience dans le métier, en discuter au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.