Pourquoi ça coûte si cher?

Les prix de la viande sont extrêmement élevés et affectent la facture des consommateurs qui s’en procurent à l’épicerie.
Mais qu’est-ce qui explique un coût si élevé de la viande ?
Écoutez Dominique Rioux, bouchère, conférencière et autrice, forte de plus de 12 ans d’expérience dans le métier, en discuter au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«À chaque étape, ça augmente. Et la dernière étape, c'est le consommateur. Lui, il encaisse pour toutes les étapes avant, que ce soit l'élevage, l'abattage ou le grossiste. Souvent on travaille en disant que bientôt ça va prendre une hypothèque pour acheter un steak.»