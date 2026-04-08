Vidéo virale

Le mois dernier, le PDG de McDonald's Chris Kempczinski devenait la risée du web, après une vidéo de promotion pour le nouveau burger Big Arch.

On lui reprochait son manque de charisme et, surtout, une minuscule bouchée qui laissait croire qu'il n'aimait pas son propre produit, certains le soupçonnant même d'être végétarien.

Dans une entrevue récente au Wall Street Journal, Kempczinski revient avec humour sur cet épisode...

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, mercredi à l'émission Lagacé le matin.