Collecte de données sans consentement

Le réseau social LinkedIn est dans l'eau chaude à cause du scandale Browser Gate.

Il aurait utilisé un script pour scanner plus de 6 000 extensions de navigateurs sans le consentement des utilisateur, afin d'identifier des concurrents et croiser des données professionnelles.

L'équipe de Lagacé le matin déplore la transformation du réseau, où les publications personnelles et l'étalage de CV «gonflés» nuisent à sa crédibilité d'origine.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, mercredi à Lagacé le matin.

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