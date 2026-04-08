 Aller au contenu
Ultimatum de Donald Trump

Menaces en Iran: «Pour détruire un pays il va falloir utiliser l’arme nucléaire»

par 98.5

0:00
19:32

Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 avril 2026 06:32

Avec

Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Menaces en Iran: «Pour détruire un pays il va falloir utiliser l’arme nucléaire»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, mercredi, Patrick Lagacé revient sur les menaces formulées par le président Donald Trump pour obtenir un cessez-le-feu.

Le chef de l’État américain avait notamment promis d’éteindre toute la civilisation iranienne et tout le pays en seulement une nuit.

Donald Trump a pris soin de ne jamais préciser avec quelle arme il comptait réaliser cette attaque, alors que l’une des seules permettant d’avoir un impact à la hauteur de ses menaces est l’arme nucléaire.

C’est la Maison-Blanche qui a finalement dû assurer que l’arme ultime ne serait pas utilisée.

Écoutez Patrick Lagacé faire le point sur les dernières menaces de Trump, mercredi, à l’émission Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Une entreprise privée a évincé une coopérative établie qui offrait des soins de santé dans Lanaudière en proposant des salaires moindres;
  • Le gouvernement du Québec envisage de devenir actionnaire majoritaire d'une nouvelle entité avec CGI pour sécuriser les données informatiques nationales;
  • Le ministre Jean-François Roberge est visé par une enquête du Commissaire à l'éthique;
  • Gabriel Nadeau-Dubois présente un «livre blanc» sur l'école québécoise;
  • Le cas troublant d'Éric Boisvert, dont les menaces contre des femmes persistent;
  • Les astronautes de la mission Artemis II s'apprêtent à amerrir vendredi après avoir capturé des images inédites de la face cachée de la Lune.

Vous aimerez aussi

La photographie de l'Europe et de la France de Pierre Lemaitre
Le Québec maintenant
La photographie de l'Europe et de la France de Pierre Lemaitre
0:00
8:33
Décoration dérobée dans un restaurant: les voleurs demandent une rançon de 20$
Lagacé le matin
Décoration dérobée dans un restaurant: les voleurs demandent une rançon de 20$
0:00
5:32
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Réussite scolaire: l'école publique ne joue plus son rôle d'égalisateur
Rattrapage
Décrochage des garçons
Réussite scolaire: l'école publique ne joue plus son rôle d'égalisateur
LinkedIn dans la tourmente: le scandale du «Browser Gate»
Rattrapage
Collecte de données sans consentement
LinkedIn dans la tourmente: le scandale du «Browser Gate»
Ève Côté et Marie-Lyne Joncas réunies dans une série
Rattrapage
«Les Crues»
Ève Côté et Marie-Lyne Joncas réunies dans une série
Décoration dérobée dans un restaurant: les voleurs demandent une rançon de 20$
Rattrapage
Histoire surréaliste à Québec
Décoration dérobée dans un restaurant: les voleurs demandent une rançon de 20$
Soins à domicile: l'incohérence gouvernementale dénoncée
Rattrapage
Moins chers, mais moins humains
Soins à domicile: l'incohérence gouvernementale dénoncée
«Les élections de mi-mandat arrivent et il y a rien à mettre dans la vitrine»
Rattrapage
Promesses non tenues de Trump
«Les élections de mi-mandat arrivent et il y a rien à mettre dans la vitrine»
Alex Hilton s'éteint: portrait d'un boxeur sensible et tourmenté
Rattrapage
Décès de l’ancien boxeur québécois
Alex Hilton s'éteint: portrait d'un boxeur sensible et tourmenté
Sécurité dans le métro: la STM ferme des édicules
Rattrapage
Itinérance et incivilités
Sécurité dans le métro: la STM ferme des édicules
Expansion du Port de Montréal: des investissements publics qui inquiètent
Rattrapage
Un projet de 1,4 milliard$
Expansion du Port de Montréal: des investissements publics qui inquiètent
Iran: «Beaucoup de colère contre les propos injurieux de Donald Trump»
Rattrapage
Menaces américaines
Iran: «Beaucoup de colère contre les propos injurieux de Donald Trump»
Chefferie de la CAQ: la victoire de Christine Fréchette n’est plus une certitude
Rattrapage
Un duel plus serré que prévu
Chefferie de la CAQ: la victoire de Christine Fréchette n’est plus une certitude
PDG de McDonald’s: pourquoi il semblait détester son burger
Rattrapage
Vidéo virale
PDG de McDonald’s: pourquoi il semblait détester son burger
Spécial «Numérique» | L'énigme du mercredi 8 avril
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Numérique» | L'énigme du mercredi 8 avril
Musiques composées par l’IA: de plus en plus difficile de faire la différence
Rattrapage
Arts et techonologies
Musiques composées par l’IA: de plus en plus difficile de faire la différence