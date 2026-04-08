Ultimatum de Donald Trump

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, mercredi, Patrick Lagacé revient sur les menaces formulées par le président Donald Trump pour obtenir un cessez-le-feu.
Le chef de l’État américain avait notamment promis d’éteindre toute la civilisation iranienne et tout le pays en seulement une nuit.
Donald Trump a pris soin de ne jamais préciser avec quelle arme il comptait réaliser cette attaque, alors que l’une des seules permettant d’avoir un impact à la hauteur de ses menaces est l’arme nucléaire.
C’est la Maison-Blanche qui a finalement dû assurer que l’arme ultime ne serait pas utilisée.
Écoutez Patrick Lagacé faire le point sur les dernières menaces de Trump, mercredi, à l’émission Lagacé le matin.
Autres sujets abordés
- Une entreprise privée a évincé une coopérative établie qui offrait des soins de santé dans Lanaudière en proposant des salaires moindres;
- Le gouvernement du Québec envisage de devenir actionnaire majoritaire d'une nouvelle entité avec CGI pour sécuriser les données informatiques nationales;
- Le ministre Jean-François Roberge est visé par une enquête du Commissaire à l'éthique;
- Gabriel Nadeau-Dubois présente un «livre blanc» sur l'école québécoise;
- Le cas troublant d'Éric Boisvert, dont les menaces contre des femmes persistent;
- Les astronautes de la mission Artemis II s'apprêtent à amerrir vendredi après avoir capturé des images inédites de la face cachée de la Lune.