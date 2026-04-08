Ultimatum de Donald Trump

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, mercredi, Patrick Lagacé revient sur les menaces formulées par le président Donald Trump pour obtenir un cessez-le-feu.

Le chef de l’État américain avait notamment promis d’éteindre toute la civilisation iranienne et tout le pays en seulement une nuit.

Donald Trump a pris soin de ne jamais préciser avec quelle arme il comptait réaliser cette attaque, alors que l’une des seules permettant d’avoir un impact à la hauteur de ses menaces est l’arme nucléaire.

C’est la Maison-Blanche qui a finalement dû assurer que l’arme ultime ne serait pas utilisée.

Écoutez Patrick Lagacé faire le point sur les dernières menaces de Trump, mercredi, à l’émission Lagacé le matin.

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