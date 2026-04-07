Le conflit au Moyen-Orient mène à des répercussions immédiates et la situation n'est pas différente, mardi.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Les marchés remontent en fin de journée quand on commence à parler d'un cessez-le-feu;
- Le prix de l'essence ne cesse de bondir à la pompe;
- Augmentation des taux hypothécaires 5 ans;
- Surcharge sur certains billets d’avion et surcharge sur les coûts de transport qui se répercutent à l’épicerie.