Vers la fin du tripartisme?

Le conflit irano-américain pourrait-il créer les conditions gagnantes pour une nouvelle entente commerciale entre le Canada et les États-Unis ?
Il se pourrait bien que oui, toutefois, rien n’est certain pour l’avenir de l’ACEUM.
Écoutez les explications du chroniqueur politique Dimitri Soudas, mardi, au Québec maintenant.
«Si nous sommes capables, entre le Canada et le Mexique, de faire pression pour une entente tripartite, parfait. Mais si nous pouvons conclure une entente pour le bien du Canada, je pense que l'option, dans le contexte actuel, est évidente. La relation commerciale entre les États-Unis et le Mexique est très différente de celle avec le Canada. Il y a un réel déséquilibre. Parfois, je dirais même qu'il y a de véritables litiges où les États-Unis ont peut-être raison.»
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