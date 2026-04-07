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Documentaire «En couple avec mon chien»

«C'est fou le bonheur simple que cet être m'a apporté» -Maxim Martin

par 98.5

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8:25

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 avril 2026 16:55

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Maxim Martin
Maxim Martin
«C'est fou le bonheur simple que cet être m'a apporté» -Maxim Martin
Maxim Martin / Cogeco Média

Ce n'est pas d'hier que le chien est perçu comme le meilleur ami qui soit pour l'être humain et c'est peut-être plus vrai que jamais.

Écoutez l'humoriste Maxim Martin parler du documentaire En couple avec mon chien dont il est l'un des protagonistes et de sa relation avec son animal.

Le documentaire explore la relation fusionnelle entre humains et chiens et sera diffusé le 10 avril à 21h, sur ICI Télé et ICI TOU.TV.

Maxim Martin parle de son chien d’assistance, Aura, utile pour son TDAH.

Il évoque aussi son livre Tempête dans ma tête, abordant sobriété, introspection, et les défis liés à la consommation et au TDAH.

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