Les menaces de Trump vues de l'Iran

Le président américain Donald Trump menace de «faire disparaître la civilisation iranienne», si le régime en place ne cède pas à ses exigences de rouvrir le détroit d’Ormuz d’ici mardi soir, 20 heures.

Ces propos ont beaucoup fait réagir partout sur la planète, tandis qu’en Iran, ils sont accueillis avec un certain scepticisme

Donald Trump ne risque-t-il pas de faire comme avec ses autres ultimatums, c’est-à-dire, les ignorer ?

Écoutez le journaliste franco-iranien Siavosh Ghazi partager le point de vue des Iraniens sur le conflit les opposant aux Américains et Israéliens, au micro de Philippe Cantin.