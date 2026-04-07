 Aller au contenu
Les menaces de Trump vues de l'Iran

«Il y a tellement eu d’ultimatums que beaucoup n’y croient plus»

par 98.5

0:00
7:04

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 avril 2026 17:02

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Il y a tellement eu d’ultimatums que beaucoup n’y croient plus»
Des citoyens agitent des drapeaux iraniens et scandent des slogans lors d'une cérémonie à la mémoire d'écoliers tués lors d'une frappe contre une école de la ville de Minab le 28 février dernier, dans le centre-ville de Téhéran, en Iran, ce mardi 7 avril 2026. / AP Photo/Vahid Salemi

Le président américain Donald Trump menace de «faire disparaître la civilisation iranienne», si le régime en place ne cède pas à ses exigences de rouvrir le détroit d’Ormuz d’ici mardi soir, 20 heures.

Ces propos ont beaucoup fait réagir partout sur la planète, tandis qu’en Iran, ils sont accueillis avec un certain scepticisme

Donald Trump ne risque-t-il pas de faire comme avec ses autres ultimatums, c’est-à-dire, les ignorer ?

Écoutez le journaliste franco-iranien Siavosh Ghazi partager le point de vue des Iraniens sur le conflit les opposant aux Américains et Israéliens, au micro de Philippe Cantin.

«Le président Trump a lancé tellement d’ultimatums et, chaque fois, il les a reportés, les a oubliés, ou il est passé à autre chose. Beaucoup pensent que ce sera également le cas cette fois-ci. D’une manière générale, la population n’y croit pas tellement, et ce, malgré l'escalade et les frappes contre les centrales électriques »

Siavosh Ghazi

Vous aimerez aussi

«Notre civilisation va peut-être mourir, mais elle va aussi renaître»
Le Québec maintenant
«Notre civilisation va peut-être mourir, mais elle va aussi renaître»
0:00
10:48
Des États-Unis à l'Europe, tous se préparent au pire
Le Québec maintenant
Des États-Unis à l'Europe, tous se préparent au pire
0:00
9:36
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Ça joue du coude derrière les portes closes»
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
«Ça joue du coude derrière les portes closes»
«C'est fou le bonheur simple que cet être m'a apporté» -Maxim Martin
Rattrapage
Documentaire «En couple avec mon chien»
«C'est fou le bonheur simple que cet être m'a apporté» -Maxim Martin
«Les intervenants voient arriver beaucoup de profils qu’ils ne voyaient pas»
Rattrapage
Manque de places dans les ressources
«Les intervenants voient arriver beaucoup de profils qu’ils ne voyaient pas»
Des États-Unis à l'Europe, tous se préparent au pire
Rattrapage
Attaque potentielle sur l'iran
Des États-Unis à l'Europe, tous se préparent au pire
L’ex-boxeur Alex Hilton meurt à 61 ans
Rattrapage
Qui était vraiment cet homme?
L’ex-boxeur Alex Hilton meurt à 61 ans
«Même Nostradamus ne pourrait pas prédire le résultat dans Terrebonne»
Rattrapage
Rencontre avec les candidates du Bloc et du PLC
«Même Nostradamus ne pourrait pas prédire le résultat dans Terrebonne»
La série Les Testaments disponible dès le 8 avril sur Disney+
Rattrapage
Chronique culturelle
La série Les Testaments disponible dès le 8 avril sur Disney+
«Notre civilisation va peut-être mourir, mais elle va aussi renaître»
Rattrapage
L'Iran répond à Trump
«Notre civilisation va peut-être mourir, mais elle va aussi renaître»
Comment gérer la situation en vue du 50e but de Cole Caufield?
Rattrapage
Premier revers en neuf matchs
Comment gérer la situation en vue du 50e but de Cole Caufield?
Un traitement de cellules souches pour aider les aînés fragiles
Rattrapage
Science
Un traitement de cellules souches pour aider les aînés fragiles
Le marché des bureaux au centre-ville reprend vie
Rattrapage
Après quatre ans de marasme
Le marché des bureaux au centre-ville reprend vie
La mission est comparée à la résurrection de Jésus-Christ
Rattrapage
Sauvetage en Iran
La mission est comparée à la résurrection de Jésus-Christ
Qui va combler les 15 sièges au Sénat? «Personne ne le sait»
Rattrapage
Plusieurs nominations d'ici la fin de 2026
Qui va combler les 15 sièges au Sénat? «Personne ne le sait»
«D'autres députés vont appuyer Mme Fréchette demain», -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Trois nouveaux appuis pour Bernard Drainville
«D'autres députés vont appuyer Mme Fréchette demain», -Nathalie Normandeau