Attaque potentielle sur l'iran

Le président américain Donald Trump menace d'oblitérer la civilisation iranienne à 20 heures, heure avancée de l'Est. Ses menaces trouvent un écho un peu partout sur la planète.

Écoutez Sonia Dridu, journaliste correspondante à Washington, ainsi que Alban Mikoczy, journaliste de France TV basé à Rome, au micro de Philippe Cantin.

Donald Trump a menacé sur Truth Social de détruire la civilisation iranienne mardi à 20 h. Cette déclaration a provoqué une onde d’anxiété à Washington, en plus de susciter des critiques chez les démocrates et de vives réactions internationales.

De son côté, l’Iran a envoyé une contre-proposition, mais a temporairement suspendu les négociations après de nouvelles frappes. En parallèle, le premier ministre pakistanais a demandé un report de l’ultimatum.

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