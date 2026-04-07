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Attaque potentielle sur l'iran

Des États-Unis à l'Europe, tous se préparent au pire

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 avril 2026 16:21

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Des États-Unis à l'Europe, tous se préparent au pire
Le président américain au terme de son point de presse, lundi. / AP/Mark Schiefelbein

Le président américain Donald Trump menace d'oblitérer la civilisation iranienne à 20 heures, heure avancée de l'Est. Ses menaces trouvent un écho un peu partout sur la planète.

Écoutez Sonia Dridu, journaliste correspondante à Washington, ainsi que Alban Mikoczy, journaliste de France TV basé à Rome, au micro de Philippe Cantin.

Donald Trump a menacé sur Truth Social de détruire la civilisation iranienne mardi à 20 h. Cette déclaration a provoqué une onde d’anxiété à Washington, en plus de susciter des critiques chez les démocrates et de vives réactions internationales.

De son côté, l’Iran a envoyé une contre-proposition, mais a temporairement suspendu les négociations après de nouvelles frappes. En parallèle, le premier ministre pakistanais a demandé un report de l’ultimatum.

Autres sujets abordés

  • Comment ont été reçus les propos de Donald Trump à Washington?
  • En Italie, la première ministre Giorgia Meloni, autrefois perçue comme une alliée naturelle de Donald Trump, estime désormais que la guerre en Iran repose sur des justifications contestables qu'elle dénonce ouvertement
  • En Europe, l’offensive menée par Donald Trump est vivement critiquée, particulièrement en Espagne, en France et en Allemagne.

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