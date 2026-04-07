Littérature

L'auteur Pierre Lemaitre est l'invité d’honneur du Salon international du livre de Québec.
Il est aussi l'un des auteurs préférés de l'animateur Philippe Cantin qui l'accueille en studio.
Les sujets discutés
- Pierre Lemaitre est l'invité d'honneur au Salon international du livre de Québec;
- Il évoque le succès d'Au revoir là-haut (prix Goncourt 2013) et sa tétralogie Les Années glorieuses;
- L'auteur retraçe l’histoire d'une famille à travers les grands événements du XXᵉ siècle;
- Pierre Lemaitre annonce une trilogie sur les années 1970-1990 et son prochain roman noir.