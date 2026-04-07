L’ex-boxeur Alex Hilton est mort à l'âge de 61 ans, a annoncé son frère Jimmy Hilton mardi sur sa page Facebook.
Mais qui était vraiment cet homme, connu notamment pour sa carrière en boxe et son passage en prison ?
Écoutez Marie-Claude Savard, documentariste qui a porté la série Être un Hilton, en discuter mardi au micro du chroniqueur sportif Meeker Guerrier.
«L’homme que j’ai rencontré, c’était un gars qui avait des séquelles importantes à la tête. Tout ce que vous pouvez imaginer: des pertes de mémoire, des fluctuations d’humeur. Mais c’était aussi un gars attachant, drôle, avec un sens de l’humour et du charisme. Donc, c’était tout un contraste entre cette histoire sombre et épouvantable et cet homme-là, attachant et lumineux.»