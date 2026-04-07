L’ex-boxeur Alex Hilton est mort à l'âge de 61 ans, a annoncé son frère Jimmy Hilton mardi sur sa page Facebook.

Mais qui était vraiment cet homme, connu notamment pour sa carrière en boxe et son passage en prison ?

Écoutez Marie-Claude Savard, documentariste qui a porté la série Être un Hilton, en discuter mardi au micro du chroniqueur sportif Meeker Guerrier.