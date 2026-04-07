Rencontre avec les candidates du Bloc et du PLC

Le lundi 13 avril prochain, les électeurs de trois circonscriptions fédérales seront appelés aux urnes.

Dans le lot figure Terrebonne, où l'élection de la libérale Tatianna Auguste a été annulée par la Cour suprême du Canada.

Face à la libérale, la bloquiste et ex-députée de Terrebonne Nathalie Sinclair-Desgagnés tente de retrouver son poste.

Écoutez le compte-rendu du journaliste Philippe Bonneville, qui est allé sur le terrain avec les deux principales candidates dans Terrebonne.