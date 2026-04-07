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Rencontre avec les candidates du Bloc et du PLC

«Même Nostradamus ne pourrait pas prédire le résultat dans Terrebonne»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 avril 2026 15:52

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
«Même Nostradamus ne pourrait pas prédire le résultat dans Terrebonne»
Philippe Bonneville / Cogeco Média

Le lundi 13 avril prochain, les électeurs de trois circonscriptions fédérales seront appelés aux urnes.

Dans le lot figure Terrebonne, où l'élection de la libérale Tatianna Auguste a été annulée par la Cour suprême du Canada.

Face à la libérale, la bloquiste et ex-députée de Terrebonne Nathalie Sinclair-Desgagnés tente de retrouver son poste.

Écoutez le compte-rendu du journaliste Philippe Bonneville, qui est allé sur le terrain avec les deux principales candidates dans Terrebonne.

«Tout indique que le résultat sera très serré. On assiste à une chaude lutte depuis plusieurs semaines entre le Bloc et le Parti libéral. Il est impossible pour l'instant de déterminer qui va l'emporter. Même Nostradamus ne pourrait pas le prédire.»

Philippe Bonneville

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