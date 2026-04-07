L'intelligence artificielle bouleverse déjà nos habitudes de consommation.
Selon une étude de Visa, 40% des Américains ont acheté un produit suggéré par l'IA sans intention initiale.
Marie-Eve Fournier souligne que 38% des consommateurs seraient même prêts à laisser l'IA effectuer des transactions à leur place, ce qui soulève des inquiétudes quant à la protection du libre arbitre et de la capacité de payer.
Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mardi à Lagacé le matin.
Autre sujet abordé
- En cette période de remboursements d'impôts, la chroniqueuse suggère la stratégie du «90/10»: consacrer 10% de la somme à un plaisir immédiat et utiliser le reste pour rembourser des dettes à taux élevé ou renflouer un fonds d'urgence.