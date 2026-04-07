L'intelligence artificielle bouleverse déjà nos habitudes de consommation.

Selon une étude de Visa, 40% des Américains ont acheté un produit suggéré par l'IA sans intention initiale.

Marie-Eve Fournier souligne que 38% des consommateurs seraient même prêts à laisser l'IA effectuer des transactions à leur place, ce qui soulève des inquiétudes quant à la protection du libre arbitre et de la capacité de payer.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mardi à Lagacé le matin.

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