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Si le détroit d’Ormuz n'est pas rouvert

Trump menace d'anéantir l'Iran: quelles sont les représailles potentielles?

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Entendu dans

La commission

le 7 avril 2026 12:29

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Trump menace d'anéantir l'Iran: quelles sont les représailles potentielles?
Le président américain Donald Trump menace de faire disparaître la civilisation iranienne si le régime en place ne cède pas à ses exigences de rouvrir le détroit d’Ormuz d’ici mardi soir. / Julia Demaree Nikhinson / The Associated Press

Le président américain Donald Trump menace de «faire disparaître la civilisation iranienne», si le régime en place ne cède pas à ses exigences de rouvrir le détroit d’Ormuz d’ici mardi soir.

Si l’Iran a interrompu tout contact direct avec les États-Unis, les pourparlers avec les médiateurs du cessez-le-feu se poursuivent.

Écoutez Thomas Juneau, professeur titulaire à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa et spécialiste du Moyen-Orient, en discuter au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Avec les scénarios d’une attaque à grande échelle des États-Unis et d’Israël, la représaille principale iranienne, au-delà de la fermeture du détroit d’Ormuz, serait des attaques contre les infrastructures énergétiques, civiles, économiques et de transport en Arabie Saoudite ou chez ses voisins. Et ça, pour eux, constituerait une catastrophe économique.»

Thomas Juneau

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