Si le détroit d’Ormuz n'est pas rouvert

Le président américain Donald Trump menace de «faire disparaître la civilisation iranienne», si le régime en place ne cède pas à ses exigences de rouvrir le détroit d’Ormuz d’ici mardi soir.

Si l’Iran a interrompu tout contact direct avec les États-Unis, les pourparlers avec les médiateurs du cessez-le-feu se poursuivent.

Écoutez Thomas Juneau, professeur titulaire à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa et spécialiste du Moyen-Orient, en discuter au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.