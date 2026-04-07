Alors que les Canadiens de Montréal ont confirmé leur place en séries éliminatoires, l'effervescence est à son comble.

Le chroniqueur Jean-Michel Bourque souligne que la revente de billets atteint des sommets, avec des prix variant entre 300$ et 2 000$ l'unité.

L'attention se porte également sur Cole Caufield, qui tente d'atteindre le plateau mythique des 50 buts sous une pression médiatique et partisane immense.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mardi à Lagacé le matin.

Autre sujet abordé