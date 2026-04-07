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Bonne nouvelle du jour

Concerts de Céline à Paris: d'énormes retombées économiques potentielles

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Entendu dans

La commission

le 7 avril 2026 15:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Concerts de Céline à Paris: d'énormes retombées économiques potentielles
Les concerts de Céline Dion à Paris devraient générer des retombées économiques gigantesques pour la capitale française. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Les concerts de Céline Dion à Paris devraient générer des retombées économiques gigantesques pour la capitale française.

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter mardi à l’émission La Commission.

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