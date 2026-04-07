Livre blanc sur l'éducation au Québec

Le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, qui a fait de l’éducation sa priorité, dévoile mardi le livre blanc Ceux qu’on échappe: l’impact de l’école à trois vitesses sur la réussite des garçons.
Écoutez le député sortant de Gouin pour Québec solidaire discuter de son ouvrage qui témoigne de sa vision de l’éducation au Québec, mardi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Je suis très inquiet que l'éducation disparaisse totalement de la prochaine campagne électorale. Alors j'essaie d'inviter les partis politiques à s'en inspirer! Parce que les inégalités garçons/filles sont très inégalement réparties à l'intérieur de notre système. Là où les garçons sont massivement en retard, c'est dans les fameuses classes ordinaires du réseau public où se retrouvent surreprésentés les garçons de familles défavorisées et en difficulté d'apprentissage.»