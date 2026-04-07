Livre blanc sur l'éducation au Québec

Le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, qui a fait de l’éducation sa priorité, dévoile mardi le livre blanc Ceux qu’on échappe: l’impact de l’école à trois vitesses sur la réussite des garçons.

Écoutez le député sortant de Gouin pour Québec solidaire discuter de son ouvrage qui témoigne de sa vision de l’éducation au Québec, mardi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.